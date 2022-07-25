Dolar
17.83
Euro
18.23
Altın
1,718.52
ETH/USDT
1,531.10
BTC/USDT
21,999.00
BIST 100
2,548.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik'in şehit olduğu bildirildi.

Ali Kemal Akan, Fırat Taşdemir   | 25.07.2022
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: 4 güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Remzi Nişan'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Kaymakam Avni Kula ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, şehadet haberini Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan baba Halis Nişan'a bildirdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye de Türk bayrakları asıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ziyaret ettiği şehit babasına başsağlığı diledi.

Evli olduğu öğrenilen Nişan'ın cenazesinin, yarın Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, bugün Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş
Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Benzer haberler

Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Şehit Piyade Teğmen Civelek ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın son yolculuğuna uğurlandı

Eren Abluka-22 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu