Pençe-Kilit Operasyonu'nda 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından(MSB) yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin terör operasyonlarına devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.
Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 AT- 4 tanksavar silahı, 1 lav silahı, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet 40 mm bombaatar, 5 AK-47 piyade tüfeği, 136 el bombası, 68 bomba atar mühimmatı, 65 RPG-7 sevk fişeği, 66 RPG-7 anti tank mühimmatı, 26 bin Doçka makineli tüfek mühimmatı, 21 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 21 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1000 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 44 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzaktan komutalı EYP, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek sehpası, 1 RPG-7 dürbünü, 13 sis bombası (el tipi), 7 oksijen tüpü, 3 jeneratör, 4 termal şemsiye ve 7 gaz maskesi yer aldı.
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