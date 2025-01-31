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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede ele geçirilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

"10 AK-47 piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 7 AT-4 tanksavar silahı, RPG-7 roketatar, 60 misket tipi el bombası, 3 RPG-7 tanksavar mühimmatı, 30 bağ bombaatar mühimmatı, 14,5 milimetre 286 Doçka mühimmatı, 5 bin adet 7,62 milimetre mühimmatı, 10 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 15 jelikan 12,7 milimetre Doçka mühimmatı, 6 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı, 2 RPG -7 roketatar başlığı, 40 RPG-7 roketatar sevk fişeği, çok sayıda Doçka ve 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mayonu, 5 sabit merkez telsizi, kamera, lazer mesafe ölçer, 2 el dürbünü, 2 Dragunov dürbünü, Doçka mühimmat doldurucusu, PKMS makineli tüfek namlusu, çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması, 20 plastik patlayıcı, 15 EYP düzeneği, 5 kutu barut, çok sayıda elektrikli fünye, 4 termal şemsiye."

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