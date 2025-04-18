Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınak olarak kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi.
Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2025
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.
Bölgede ele… pic.twitter.com/h9oMTx4rU7
Mağarada ele geçirilen silah ve malzemeler ise şu şekilde:
"135 adet AK-47 piyade tüfeği ve 60 şarjörü, 90 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 600 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 3 bin adet 5.45 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 160 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 kilogram TNT."
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