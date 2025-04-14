Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.
Ankara/Erzurum
Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Tokyürek için Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda sağanak altında tören düzenlendi.
Tören mangasınca askeri uçaktan alınan Tokyürek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Tokyürek'in öz geçmişi okunurken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Daha sonra cenaze aracına konulan Tokyürek'in naaşı morga götürüldü.
Törene Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.
Evli olduğu öğrenilen Tokyürek'in cenazesi, yarın Narmanlı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Palandöken İlçesi Sığırlı Mahallesi mezarlığına defnedilecek.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını bildirilmişti.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.