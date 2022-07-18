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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi

Sefa Tetik   | 18.07.2022
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangasınca uçaktan alınan 30 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Civelek'in cenazesi, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü.

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