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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu Kaynak: T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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