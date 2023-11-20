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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Merve Yıldızalp  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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