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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"1 SA-7 güdümlü hava savunma silahı, 2 adet 14,5 milimetre Doçka makineli tüfek, 2 adet 23 milimetre Doçka makineli tüfek, 2 Doçka makineli tüfek yedek namlusu, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 şarjör, 10 Zagros keskin nişancı tüfeği, 4 şarjör ve 2 çatal ayağı, 4 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 15 el bombası, 1 antitank mayını, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1800 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 bin 600 hafif silah mühimmatı, 57 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 40 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 90 hassas havan mühimmatı tapası, 4 Yaesu el telsizi, 1 adet Yaesu araç telsizi, 4 keskin nişancı dürbünü, 3 el dürbünü, 6 ağır makineli silah sehpası, 2 güneş paneli, 2 drone ve muhteviyatı, 3 mesafe ölçer, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme."

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