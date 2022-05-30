Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/8CA6l2FQ1A
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliği için teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.