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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mümin Altaş   | 30.05.2022
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin güvenliği için teröristlerle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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