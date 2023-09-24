Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,591.90
BTC/USDT
26,586.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

TSK Hava Rezerv Gücü orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek verdi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları desteklediğimizi vurguluyoruz

MSB: Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları desteklediğimizi vurguluyoruz
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet