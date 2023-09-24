Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamayla birlikte teröristlerin tespit edilmesine ilişkin görüntüye de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.