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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehit olduğu bildirildi.

Yusuf Soykan Bal   | 30.11.2022
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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