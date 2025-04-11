Dolar
38.06
Euro
43.24
Altın
3,215.51
ETH/USDT
1,559.90
BTC/USDT
82,121.00
BIST 100
9,347.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM’de "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kütahya Adliye Binası Açılış Töreni"nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütünün kullandığı mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütünün kullandığı mağara tespit edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

11.04.2025

Öte yandan ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

"7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12,7 milimetre Doçka mühimmat, 682 adet 5,56 milimetre mühimmat, 34 el bombası, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 termal silah dürbünü, 1 periskop, 1 RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 sabit telsiz, 3 el telsizi, 2 dizüstü bilgisayar, 2 Kindle, 4 telefon, 3 kamera, go-pro kamera, Doçka silahına ait parçalar, 5 fünye, el jeneratörü ve terör örgütüne ait dokümanlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğini bize her fırsatta gösteriyor
Suriye'de devrik rejimin döşediği mayınlar Türkiye'nin desteğiyle temizleniyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı mevsim ortalamalarının altında kaldı
Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütünün kullandığı mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütünün kullandığı mağara tespit edildi

MSB: Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi gerekmektedir

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığından, NATO Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından, NATO Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet