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Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı

Pegasus Hava Yolları, 14 Mayıs Pazar günkü genel seçimlerde oy kullanmak amacıyla seyahatlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcularına ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı sundu.

Tansel Parlak  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı

İstanbul

Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart’tan önce alınmış ve 14 Mayıs’ı kapsayan seyahatler için dileyen yolcular biletlerinde ücretsiz açığa alma, iptal ve değişiklik yapabilecek.

Ayrıca 10 Mart öncesinde bilet almış yolcular, sadece bilet ücreti farkı ödeyerek diledikleri tarih ve bölgeye uçuşlarını planlayabilecek.

Bilet işlemleri, uçuşlardan 24 saat önce çağrı merkezleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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