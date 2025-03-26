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Palandöken'de JAK timleri bu sezon 1349 olaya müdahale etti

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, sürekli hazır bulundukları Palandöken Kayak Merkezi'nde bu sezon 1349 olaya müdahale etti.

Talha Koca  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Palandöken'de JAK timleri bu sezon 1349 olaya müdahale etti Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Her yıl binlerce kişinin kış tatilini geçirmek için geldiği Palandöken'de görevli JAK timleri, kayak merkezinin güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki karakolda konuşlandırılan timler, kar ve soğuk havada olası çığ, mahsur kalma, yaralanma ve kaybolma gibi birçok durumda kar motorlarıyla hızla olay yerine ulaşıp vatandaşlara yardım ediyor.

JAK timlerine bu görevlerinde "Törpü" ve "Yorgan" adlı iki arama kurtarma köpeği de eşlik ediyor.

Turistlerin huzur ve güvenliği için tedbir alıyorlar

Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş, AA muhabirine, merkezde güvenlik için tüm personelin özveriyle görev yaptığını söyledi.

Ziyaretçilerin huzur ve güven içinde olmaları için kayak merkezinde çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Pistlerde meydana gelebilecek spor yaralanmalarına, mahsur kalma ve kaybolmalara karşı iki JAK timi anında müdahale etmektedir. Merkezdeki telesiyejlerin hava muhalefeti ve arızada duraklaması durumunda mahsur kalanlara iple erişim sağlayarak güvenli bölgeye tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Merkezde ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenince de gerekli emniyet tedbirlerini alıyoruz. Afetlerde arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyoruz."

Kapalı pistlere girişleri engellemeye çalıştıklarını anlatan Taş, 2022-2024 arasındaki 2 sezonda yaralanan 1024, mahsur kalan 209 olmak üzere toplam 1253 kişiye yardım ettiklerini belirtti.

Taş, timdeki herkesin profesyonel olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon 1349 olaya müdahale ettik. 721 yaralı, 628 mahsur kalan vatandaşımıza ulaşıp sağlık ekiplerine teslim ettik. JAK timleri olarak Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde 7 gün 24 saat esasına görev yapıp yaralanan ve mahsur kalan vatandaşlarımıza müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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