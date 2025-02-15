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Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine akmasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Talha Koca, Yunus Hocaoğlu  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı

Erzurum

Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.

Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.

Bu anlar, bölgedeki bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.

Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.

Çığın düştüğü alanın kayak yapmaya kapalı bir bölge olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ekiplerimiz çalışıyor. Her ihtimali göz önünde bulundurarak gözden kaçan bir şey ya da çığın altında kalan herhangi bir kişi var mı diye çalışma yapıyoruz. Bir yandan da hızlıca akan karların temizlenmesine başlayacağız. Her hangi bir sorun yok." dedi.

"Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok"

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Burası kayak yapmaya elverişli değil, kayağa kapalı bir alan. Kayak merkezinde pistlerimizde çığ riskine karşı kontrollü patlatmalar yapılıyor. Tabancalar var, onlarla gerekli çalışmalar yapılıyor. Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok. Vatandaşlarımız güvenle kayabilir. Ancak kayak yapılmasına izin vermediğimiz yerlerde bu tür hadiseler zaman zaman olabiliyor."

Kayak merkezine ilişkin daha önce alınan kararları hatırlatan Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kayakseverlerden istirhamım kayağa kapalı alanlarda herhangi bir şekilde kayak ve snowboard yapmamalarıdır. Dolayısıyla aldığımız kararlara riayet etmelerini istirham ediyorum. Çığın meydana geldiği yer vadi. Biz nerelerde kayak yapılması nerelerde yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir genelge çıkarmıştık. Dolayısıyla kayak yapılabilecek 78 kilometre uzunluğunda pist alanımız var. Buralarda güvenle kayak yapılabilir. Onun dışındaki yasak alanlarla ilgili levhalar var. Vatandaşlarımız buna riayet ettikleri takdirde herhangi bir sorun olmaz."

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