Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya geldi
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için Ankara'ya geldi.
Ankara
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.
Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katılacak
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in, ülkesini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Irak hükümetinin de bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, törene hükümeti temsilen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in katılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.