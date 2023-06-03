Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya geldi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Mustafa Deveci, Ali Makram Ghareeb  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya geldi

Ankara

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.

Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in, ülkesini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Irak hükümetinin de bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, törene hükümeti temsilen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in katılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28. Dönem milletvekilleri yemin etti
Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya geldi
Konya'da 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
Beykoz’da freni boşalan park halindeki İETT otobüsü evin bahçesine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak

Benzer haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya geldi

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni" için Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Rusya'da ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Rusya'da ilgi gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet