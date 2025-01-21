Dolar
35.63
Euro
36.92
Altın
2,722.62
ETH/USDT
3,269.10
BTC/USDT
102,723.00
BIST 100
10,042.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangına müdahale devam ediyor Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yangın çıktı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Gündem

Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Oyuncu Deniz Işın'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadesi alındı.

İrem Demir, Yasin Cingöz  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, oyuncu Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Karadeniz'de üç ildeki 128 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir oteldeki patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı
Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Benzer haberler

Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı

MEB "fahiş fiyat" talep eden özel okullara soruşturma başlattı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
Suç örgütü soruşturmasında Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 23 zanlı tutuklandı

Suç örgütü soruşturmasında Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 23 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet