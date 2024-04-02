Dolar
32.07
Euro
34.57
Altın
2,258.88
ETH/USDT
3,293.50
BTC/USDT
65,688.00
BIST 100
9,008.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
logo
Gündem

Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi.

Günay Nuh  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi

Ardahan

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz
TÜYAK Başkanı Dr. Kazım Beceren'den Beşiktaş'ta 16 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Azerbaycan ile işbirliklerimiz devam edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı
Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Benzer haberler

Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Oyların eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi

Yargıtay Başkanlığı seçiminin 13. turunda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı

AK Parti Tillo'da, CHP Urla'da en yüksek oy oranıyla ilçe belediye başkanını çıkardı

AK Parti Tillo'da, CHP Urla'da en yüksek oy oranıyla ilçe belediye başkanını çıkardı
Ticaret Bakanı Bolat'tan seçim sonrası "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" vurgusu

Ticaret Bakanı Bolat'tan seçim sonrası "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat" vurgusu
Bakan Kacır'dan seçim sonrası daha fazla çalışma mesajı

Bakan Kacır'dan seçim sonrası daha fazla çalışma mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet