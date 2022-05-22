Otoyolun Bolu Dağı geçişindeki bakım çalışması D-100'de akıcı yoğunluk oluşturdu
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılmasından dolayı İstanbul istikametinin araç trafiğine kapatılması nedeniyle D-100 kara yolunda akıcı araç yoğunluğu oluştu.
Düzce
Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapıldığı için sürücüler Kaynaşlı ve Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek sürücüler, Kaynaşlı geçişinde 4 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu.
Güzergahtaki trafik ışıkları geçici olarak iptal edilirken, bölgedeki akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.