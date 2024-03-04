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Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ahmet Buğra Olaç  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevli memura mukavemet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarını işlediklerini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 6️1 ruhsatsız tabanca, 3️2 tüfek, 1️,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu aktardı.

"Suçta kibirlenenlere, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarının bilinmesini" isteyen Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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