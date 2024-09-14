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Ortaklık yaptıkları iş insanlarını yağmaya teşebbüs etmekle suçlanan çeteye dava

Ortaklık yaptıkları iş insanlarını yağmaya teşebbüs ettikleri öne sürülen ve Ahmet Yakut'un elebaşılığını yaptığı belirtilen suç örgütünün 23 üyesine 2,5 yıldan 86 yıl 9'ar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Zeynep Yeşildal  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Ortaklık yaptıkları iş insanlarını yağmaya teşebbüs etmekle suçlanan çeteye dava

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ali Kerim Diler, Aydın Mıstaçoğlu, Ebru Genç, Hasan Çapacı, Yusuf Murat Genç "müşteki", Ahmet Yakut ve Cüneyt Yakut'un da aralarında bulunduğu 23 kişi "sanık" olarak yer aldı.

Ahmet Yakut'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün iş insanlarıyla "ticaret" adı altında iletişime geçtiği belirtilen iddianamede, yapılan ticaret neticesinde örgütün karşı tarafı zarara uğratacak şekilde menfaat elde etme çabası içine girdiği, mağdur tarafın karşı çıkması durumunda ticaretin sona erdiği belirtildi.

İddianamede, örgütte "cemaat" veya "masa" olarak isimlendirilen oluşumlarla hukuksuz şekilde hükümler verildiği, yapılan toplantılar neticesinde mağdurlara sözde masraf adı altında gelişigüzel borç çıkarıldığı anlatıldı. Mağdur tarafın çıkarılan borçları ödememesi durumunda ise doğrudan ve dolaylı tehdit edildiği, devamında kasten yaralama ve kasten öldürme eylemlerinin düzenlediği kaydedildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin geçimini çoğunlukla suçtan elde ettikleri ve haksız kazançlarla lüks yaşam sürdürdüklerinin altı çizildi.

Mıstaçoğlu'na Kırgızistan'daki otelinde suikast iddiası

Müştekilerden Aydın Mıstaçoğlu'nun iddianamede yer verilen ifadesinde, Türkiye'de elektronik malzeme ithal eden bir firmanın sahibi ve birçok telekomünikasyon firmasının temsilcisi olduğunu söylediği kaydedildi.

Mıstaçoğlu'nun, Murat Varol aracılığıyla Ahmet Yakut ve oğlu Cüneyt Yakut ile tanıştığını, Kırgızistan'da ortak ticaret yaptıklarını, bu ticaretten kaynaklı yaşanan sorun neticesinde ortaklığı bitirdiklerini, ancak borcunu ödemesine rağmen bu kişilerin kendisinden para almaya çalıştığını öne sürdüğü aktarıldı.

Mıstaçoğlu'nun, Cüneyt Yakut'un 500 bin dolar, Ahmet Yakut'un 2 milyon dolar para isteğini kabul etmeyince öldürüleceğine dair kendisine haber gönderildiğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların görüşme kayıtları incelenmesi neticesinde sanık Ahmet Yakut'un, çalışanı ve örgüt üyesi olan Ferat Aktan aracılığıyla silahlı saldırı düzenlemesi için sanık Sıraç Kirazlı ile irtibat kurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Aktan'ın 2 Aralık 2023'te Kırgızistan'a gittiği, burada Kirazlı ile görüştüğü ve kendisine silah temini ve masraflar için ödeme yaptığı ve 3 gün sonra Türkiye'ye döndüğü anlatılan iddianamede, Kirazlı'nın 26 Ocak'ta Türkiye'ye geldiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Havalimanı kayıtlarının incelendiği bildirildi.

Yapılan inceleme sonucunda Sıraç Kirazlı, Ahmet Yakut ve Ferhat Aktan'ın havalimanında buluştukları ve olayın devamında üç sanığın Yakut'a ait ofiste bir araya geldikleri ve buradaki konuşmaların da kayıt altına alındığının tespit edildiği vurgulandı.

Bu kayıtlarda Ahmet Yakut'un, Aydın Mıstaçoğlu'nun Kırgızistan'da bulunan otelinde vurulmasını istediği, eşi de burada olursa onun da vurulabileceğini söylediğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Silahlı eylem için başka suç örgütünü görevlendirmişler

İddianamede, sanıklar Ahmet Yakut ve Cüneyt Yakut'un, müşteki Ali Kerim Diler'den de haksız menfaat elde etmeye çalıştığı, sanıkların isteklerine uymayı reddeden Diler'e silahlı eylem yapılması için sanık Mehmet Nesim Eren aracılığıyla, kamuoyunda "Redkitler" olarak bilinen organize suç örgütünün görevlendirildi tespitine yer verildi.

Müşteki Diler'in ifadesinde, 23 Kasım 2022'de kaza süsü verilerek darbedilmesinden sonra ortaklığı olan işletmeyi devredip borçların kapanmasına rağmen Cüneyt ve Ahmet Yakut'un tehditle para istemeye devam ettiğini söylediği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, diğer müştekilerin de aynı yöntemle yağmaya teşebbüs ettiği anlatıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Ahmet Yakut ve Cüneyt Yakut'un 5 müştekiye karşı "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 30 yıl 6 aydan 86 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

21 sanığın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla birden fazla kişiyle birlikte yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından değişen oranlarda 2 yıl 6 aydan 84 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan sanıklardan Cüneyt Yakut, Mehmet Soysal, Ahmet Durmaz, Emircan Atam, İbrahim Doğan Uzunyol, İbrahim Halil Aytar, Mehmet Nesim Eren, Yiğit Mazlum Işık ve Zeynel Abidin Şayir, mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali dikkate alınarak görülen ilk duruşmada tahliye edildi.​​​​​​

Sanıklar Ahmet Yakut, Ferat Aktan, Muhammet Çapar, Serhat Atalay ve suça sürüklenen çocuk M.Ç'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Davanın bir sonraki duruşması 11 Aralık'ta yapılacak.

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