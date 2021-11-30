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Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile sağanak bekleniyor.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 30.11.2021
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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