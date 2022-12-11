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Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 11.12.2022
Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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