Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.