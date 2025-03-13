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Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Ordu'nun "Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Hayati Akçay  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak noktası oldu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, AA muhabirine, Hoynat Adası'nın gün geçtikçe daha çok dikkati çektiğini, yapılan düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının bölgeye ilgiyi artırdığını söyledi.

İlçede ilgi gören yerler arasında Yason Burnu'ndan sonra Hoynat Adası'nın geldiğini ifade eden Albayrak, buranın 4 mevsim ziyaret edildiğini belirtti.

Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen adanın, kuş gözlemcileri tarafından da ilgi gördüğünü anlatan Albayrak, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin bölgeyi tercih edebileceğini vurguladı.

İnsanların adayı fotoğraflamak için burada durduğunu söyleyen Albayrak, evlenen çiftlerin de düğün fotoğraflarını burada çektirdiğini kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan çevre düzenlemesinin ardından adanın cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Albayrak, "Sakin Şehir ünvanlı Perşembe ilçemizin turizmden en iyi şekilde payını alması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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