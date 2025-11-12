Dolar
Gündem

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Eyüp Elevli  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına başlandı.

Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla 6 Kasım'da ara verilmişti.

Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (23) cenazesi ise Korgan ilçesinde defnedilmişti.

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

