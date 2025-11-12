Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Ordu
İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına başlandı.
Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla 6 Kasım'da ara verilmişti.
Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (23) cenazesi ise Korgan ilçesinde defnedilmişti.