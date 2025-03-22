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Ordu'da evde çıkan yangın iş makineleri ile kar atılmasıyla söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Hacer Öztürk  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Ordu'da evde çıkan yangın iş makineleri ile kar atılmasıyla söndürüldü

Ordu

İlçenin Pelitliyatak Mahallesi'nde Abdullah Karayiğit'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bazı bölümleri ahşap olan iki katlı evi kısa sürede sardı.

Yangına, bölgede karla mücadele çalışması yürüten Büyükşehir ve Ünye belediyeleri iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın, evin üst kısmındaki yoldan kepçelerle kar ve toprak atılmasıyla söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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