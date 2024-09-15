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DRON - Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediliyor. Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. -VTR-
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Gündem

Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün uçuşlara kapanacak

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.

Eyüp Elevli  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün uçuşlara kapanacak

Ordu

Alınan bilgiye göre, resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi yapıldı.

Yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.

Çalışma bitiminde 5 uçak park sahası 9'a çıkmış, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilmiş olacak.

Ordu-Giresun Havalimanı, bu akşam 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından 16 Eylül-5 Kasım tarihleri arasında uçuşlara kapatılacak.

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