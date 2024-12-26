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Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer güvenliği artıracak yeni düzenlemeler

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer tesislerde yürütülen faaliyetlerin izlenebilirliğini artırmak, güvenlik standartlarını yükseltmek ve denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler içeren kurul kararı yayımladı.

Gökçe Topbaş  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer güvenliği artıracak yeni düzenlemeler

Ankara

Konuya ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, tedarikçi firmaların sunduğu hizmetlere ilişkin tüm verilerin izlenebilir bir şekilde kayıt altına alınması zorunlu hale gelecek. Bu verilerin depolanmasını ve gerçek zamanlı takibini sağlayacak bir elektronik sistem kurulacak. Söz konusu sisteme, NDK ve bağımsız gözetim şirketlerinin gerçek zamanlı erişim hakkı bulunacak.

Ayrıca, tahribatlı testlere ilişkin laboratuvar ortamında alınan görüntü kayıtlarının en az 3 ay boyunca muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi. Bu şartlara, kararın yayımlanmasından itibaren en geç 6 ay içinde ilgili tedarikçiler ve kuruluş tarafından uyum sağlanması kararlaştırıldı.

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