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Nobel ödüllü Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi oldu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA), Nobel ödüllü profesör Aziz Sancar'ı onursal üyeliğe seçti.

Ekip  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Nobel ödüllü Aziz Sancar, Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin onursal üyesi oldu

Bakü

Akademiden yapılan açıklamaya göre, AMİA Genel Kurulunda Sancar'a onursal üyelik verilmesi görüşüldü.

AMİA Başkanı İsa Habibbeyli, önerisiyle ilgili konuşmasında, Sancar'ın, dünyaca tanınan bir Türk bilim insanı olduğunu vurguladı.

Habibbeyli, Sancar'ın, bilimsel önceliklerin belirlenmesine ön ayak olabileceğini, AMİA'nın uluslararası bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Genel Kuruldaki görüşmelerden sonra Sancar, AMİA'nın onursal üyeliğine kabul edildi.

Sancar ise Habibbeyli'ye gönderdiği mektupta, akademinin kararı için şükranlarını sunduğunu kaydederek, "Azerbaycan her zaman kalbimdedir. Bunu her fırsatta söylüyorum. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan'da bilimin gelişmesini desteklemeye her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

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