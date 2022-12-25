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Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin 69 yaşındaki kişiye saldırması güvenlik kamerasında

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı bir köyde, 69 yaşındaki kişinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Behçet Alkan   | 25.12.2022
Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin 69 yaşındaki kişiye saldırması güvenlik kamerasında

Nevşehir

Edinilen bilgiye göre, Suvermez köyünde yaşayan Hüsamettin Özkul'un yolda yürüdüğü sırada, çevresi sahipsiz köpeklerce sarıldı.

Çıkardığı paltosunu sallayarak kendini korumaya çalışan Özkul, dengesini kaybederek yere düştü.

Köpekler, bu sırada çevreden geçen bir vatandaşın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Bacağındaki ısırık nedeniyle hastaneye götürülen Özkul, pansumanın ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı olayda yaralanmanın yanı sıra psikolojisinin de bozulduğunu belirterek, "Evimden çarşıya geliyordum, bir anda köpeklerin saldırısına uğradım. Vatandaş gelmeseydi beni parçalarlardı. Arkamdan saldıran köpek bacağımdan yaraladı. Bir arkadaşın arabasıyla hastaneye gittim. Vatandaş olarak rahatsızız bu durumdan. Yerimde bir çocuk olsa mahvolmuştu." dedi.

Köylüler, kendilerini korumak için değnekle dolaşıyor

Köy muhtarı Ahmet Özdemir ise yetkililere yaptıkları şikayetin ardından köpeklerin aşılanıp yeniden bırakıldığını, daha etkili çözüm beklediklerini ifade etti.

Köylerinde çok fazla sahipsiz köpek bulunduğunu, sokakta birçok vatandaşın elinde değnekle gezdiğini anlatan Özdemir, "Bu saldırgan köpeklerin barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor. Vatandaş ve çocuklar rahatsız oluyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Raşit Şener de köpeklerin zaman zaman saldırganlaşması nedeniyle her sabah evinden işlettiği kahvehaneye elinde değnekle gelebildiğini dile getirdi.

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