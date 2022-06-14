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NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da başladı

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da başladı.

Sefa Mutlu   | 14.06.2022
NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da başladı

İstanbul

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporunun görüşülmesinin ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye’nin Savunma Politikası Öncelikleri" oturumundan önce delegasyona hitap etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırı başlattığını hatırlatan Bak, dünyadaki alarm seviyesinin yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya saldırılarına tepki verdi. İnsani yardım sağladık. Yüksek teknolojik ürünler Ukrayna'ya gönderildi. Muharebe alanında çok etkin şekilde kullanıldı ve Ukrayna lehine dengeleri değiştirdi. Rusya saldırısından sonra Türkiye, iki ülke arasındaki şiddetli çatışmaları savaş olarak gördü ve hızlı bir şekilde Montrö Sözleşmesi'nin maddelerine uyacağını bildirdi. Türkiye, görev ve yükümlülüklerini güçlü şekilde yerine getirmeye hazır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını kuvvetli bir şekilde desteklemektedir. Stratejik bir şekilde doğal bir pozisyon belirledik."

Bak, Türkiye'nin, eşi benzeri olmayan bir konuma sahip ve müzakerelerin kolaylaştırılmasını sağlayan tek NATO üyesi olduğunu söyledi.

Sahadaki gerginliğin arttığına vurgu yapan Bak, Türkiye'nin stratejik konumunun daha da önemli hale geldiğini aktardı.

Bak, bütün müttefiklerin güvenliğinin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Bu ziyaret önemli bir fırsattır. Doğu cephesinde meydana gelen olayları değerlendireceğiz. Türkiye'nin en son olaylara yaklaşımını aktaracağız." dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Taner Yıldız, İlhan Kesici ve Utku Çakırözer de toplantıya katıldı.

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