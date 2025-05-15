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NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi.

Can Efesoy, Muhammet Tarhan, Tuğba Altun, Selen Valente Rasquinho  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara/Brüksel

Rutte, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

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Türkiye'ye toplantıya ev sahipliği için teşekkür eden Rutte, haziranda yapılacak NATO Zirvesi, "Rusya tehdidi", "Çin ordusunun inşası" ve terörizm gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

Rutte, NATO'nun kendini koruması için yeterli parayı harcaması ve gerekli savunma sanayisi üretimini yapması konularında görüşmeler yapacaklarını aktararak Rusya'dan daha iyi konumda olmaları gerektiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'daki savaşı sonlandırarak kalıcı barışı sağlamak için neler yapabileceklerini istişare edeceklerini kaydetti.


Rutte, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde birçok ülkenin yüzde 2'lik savunma harcaması sınırına ulaşacağını düşündüğünü dile getiren Rutte, 8 NATO üyesinin henüz bu sınıra gelmediğini ifade etti.

Rutte, NATO Zirvesi'ne İttifak dışındaki partnerlerin katılması konusunda henüz bir duyuru yapılmadığını söyledi.

Savunma harcamaları konusunda çok daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen Rutte, bu konuda ABD gibi ülkelerin beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

Rutte, "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." diye konuştu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı.

Almanya'nın Eurofighter savaş uçağı satışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rutte, NATO üyelerinin birbirlerine silah satışına kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtti.

Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin "oldukça etkileyici" olduğunu vurgulayarak Türk şirketlerinin Avrupa, ABD ve Kanada'daki şirketlerle yaptığı işbirliklerine işaret etti.

Rutte'den "savunma yatırımlarını artırırken yükün adil paylaşılması" mesajı

Rutte, daha sonra toplantının açılışında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a misafirperverliği için teşekkür eden Rutte, "Bugün, Lahey'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde çok önemli bir toplantı yapacağız. NATO'nun daha güçlü olmasını nasıl sağlayacağımızı tartışmamız gerekiyor." dedi.

Rutte, bunun daha fazla savunma harcaması ve savunma sanayi üretimi anlamına geldiğini vurgulayarak "Aynı zamanda NATO'nun adil olduğundan, yükü müttefikler arasında eşit olarak dağıttığımızdan nasıl emin olacağımız da önemli." ifadesini kullandı.

NATO'nun kimsenin saldırmayacağı şekilde caydırıcı kılınmasının da önemine işaret eden Rutte, bunun saldırganlıkla değil, saldırılması halinde müttefiklerin tepkisinin yıkıcı olacağının bilinmesiyle sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde 24-25 Haziran'da yapılacak zirvenin "dünya sahnesinde her zamankinden daha güçlü duran bir NATO'nun sıçraması" niteliğinde olacağını kaydetti.

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