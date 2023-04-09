Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,832.10
BTC/USDT
27,873.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Muş'ta ekipler kesintisiz elektrik enerjisi için gece gündüz görev başında

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ramazanda da vatandaşlara kesintisiz enerji verilmesi için çaba gösteriyor.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Muş'ta ekipler kesintisiz elektrik enerjisi için gece gündüz görev başında Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Zorlu arazi şartlarında gece gündüz çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kilometrelerce yol katederek arızaları gideriyor.

Ramazanda çoğu zaman işleri uzun sürdüğü için evlerine gidemeyen ekipler, iftar ve sahurlarını arazide ya da kamyonetlerin arkasında yapmak zorunda kalıyor.

Ekiplerin sahada yürüttüğü çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, kurum olarak zor bir coğrafyada görev yaptıklarını anlattı.

Vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

"Meteorolojik olaylardan etkilenen şebekelerimizde meydana gelen arızalara müdahale edebilmek için ekiplerimiz sabahlara kadar çalışıyor. Acil arızların dışında ekiplerimiz ramazan dolayısıyla vatandaşlarımızın toplu olarak ibadet ettiği cami civarı, ana cadde ve toplu yaşam alanlarında aydınlatma çalışmalarına önem veriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde aşırı ihbar alıyoruz. Arızaların tamamına gidiyoruz. Kısa zamanda önceliğimiz arızalar. İhbarların ardından kalan zamanlarda aydınlatma çalışması yapılıyor."

Fırtına nedeniyle şebekelerde ciddi arızaların meydana geldiğini dile getiren Coşar, "Bu arızaları gidermek için sahada olan ekiplerimiz zaman zaman iftar ve sahurlarını evlerinde yapamıyor. Araç üzerinde ya da arazide oruç açıp sahur yiyor." dedi.

Arıza ekibinden Mesih Bulu ise gece gündüz demeden arızaları gidermek için çalıştıklarını, ramazanda da bu görevlerini ihmal etmediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor
Komandolar deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verildi

Benzer haberler

Muş'ta ekipler kesintisiz elektrik enerjisi için gece gündüz görev başında

Muş'ta ekipler kesintisiz elektrik enerjisi için gece gündüz görev başında

"Muş'un kar kaplanları" nisanda 5 metre kar olan yolu 5 günde açabildi

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

EPDK nisan ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

EPDK nisan ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi
"Acılar paylaştıkça azalır" diyerek depremzedeler için seferber oldular

"Acılar paylaştıkça azalır" diyerek depremzedeler için seferber oldular
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet