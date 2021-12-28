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Muhabere elektronik harp sistemi 'ILGAR' Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, elektronik taarruz amacıyla geliştirilen ve yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zeynep Çetinkaya   | 28.12.2021
Muhabere elektronik harp sistemi 'ILGAR' Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri'ne ilişkin bilgi verdi.

Yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Elektronik taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Taktik araç platformu üzerine ergonomik şekilde yerleştirildi"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemi, farklı frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz amacıyla geliştirildi.

ILGAR, hedef bantların haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi.

"Elektronik harbin önemli bir kuvvet çarpanı"

Karıştırma etkinliğini artırmaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş görev planlama yazılımı, mobil kullanım konsepti, reaktif karıştırma yeteneği gibi özelliklere sahip ILGAR, sahada elektronik harbin önemli bir kuvvet çarpanı olarak faaliyet gösteriyor.

Geçmiş yıllarda teslimatları yapılan sistemlere ilave olarak yeni ILGAR sistemlerinin kabul test faaliyetleri tamamlandı ve bu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldı.

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