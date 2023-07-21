Dolar
26.94
Euro
29.99
Altın
1,963.36
ETH/USDT
1,904.40
BTC/USDT
30,040.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor

Muğla'da sahil güvenlik ekipleri, artan hava sıcaklıkları nedeniyle yangın riski oluşan ormanlık alanlarda denizden devriye görevi yürütüyor.

Osman Akça  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor Fotoğraf: Osman Akça/AA

Muğla

Ekipler, il genelinde orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında denizdeki vatandaşları da yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde uyarıyor.

Sahil Güvenlik botlarından 24 saat ormanları gözleyen ekipler, yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler veriyor.

Ormanların korunması amacıyla gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösteren ekipler, olumsuz bir durum yaşandığında orman bölge müdürlüğü ekipleriyle iletişim kuruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Vize İşlem Ücreti" adı altında 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile telefonda görüştü
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Türkiye'yi barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Tahıl Anlaşması için Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Benzer haberler

Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor

Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor

Türkiye'den Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Muğla'da ormanlık alanda alev alan greyderin söndürülme anı hava aracından görüntülendi

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'a Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi

Bodrum'a Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" yolcu gemisiyle 1361 turist geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet