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Muğla'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Muğla'da iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Muğla

H.D. idaresindeki 48 BB 8511 plakalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, Kavak Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı 6 kişi ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı

Yaşanan kazadaki yaralıyı taşıyan, E.S'nin kullandığı ambulans da Kavak Mahalle Kavşağı yakınlarında, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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