Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,538.60
BTC/USDT
22,684.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Orhan Onur Gemici   | 23.07.2022
Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Ankara

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi
Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi
Altun: Türkiye olarak istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü

Benzer haberler

Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Avukat beyanları ifade alma tutanağında yer alacak

Yerli malı makine ve teçhizat kullanan kümelenmelerin destek oranı artırılacak

Yerli malı makine ve teçhizat kullanan kümelenmelerin destek oranı artırılacak
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu

Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu