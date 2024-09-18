MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ediyor.
Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.
🗓️16-19 Eylül 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2024
📍KKTC
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24; ülkemizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımı ile devam ediyor.
Tatbikat; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti… pic.twitter.com/1JbLFTJwWZ
Bakanlık, ayrıca tatbikattan görüntüleri de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.