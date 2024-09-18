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MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'ndan görüntüleri paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ediyor.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Bakanlık, ayrıca tatbikattan görüntüleri de paylaştı.

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