Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,303.90
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik su altı altyapılarının güvenliği kapsamında gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Utku Şimşek  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik su altı altyapılarımızın güvenliği kapsamında, deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri üzerinde de uçuş yapan keşif uçağının kokpitinden çekilen fotoğraflar yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enkazdan gelen ses "umut ışığı" oldu
Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi
MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı
Bakan Yerlikaya: Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz

Benzer haberler

MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım

MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım

MSB, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir

MSB kaynakları: TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, TCG IŞIN gemisine ziyarette bulundu

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, TCG IŞIN gemisine ziyarette bulundu
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet