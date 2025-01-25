MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik su altı altyapılarının güvenliği kapsamında gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik su altı altyapılarımızın güvenliği kapsamında, deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri üzerinde de uçuş yapan keşif uçağının kokpitinden çekilen fotoğraflar yer aldı.
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Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik sualtı altyapılarımızın güvenliği kapsamında deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0Vl4h8AxQT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2025