MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından "Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı dördüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor." notuyla tatbikattan görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.
Videoda amfibi çıkarma, hava savunma harbi, su üstü, denizaltı savunma harbi ve seyir eğitimleri, gece koşullarında taktik atış, taktik intikal ile yaralı bakımı eğitimleri ve denizde akaryakıt ikmali gibi senaryoların gerçekleştirildiği anlar yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı