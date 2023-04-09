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MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı

MSB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı.

Mehmet Tosun  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı.

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