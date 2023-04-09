MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı
MSB, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır." ifadeleri kullanıldı.
TCG ANADOLU hazır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2023
Deniz Kuvvetlerimiz hazır! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HVBBnKJclI
Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.