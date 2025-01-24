MSB, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği eğitim görevinden görüntü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımızın, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında icra ettiği eğitim görevinden görüntüler." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, bağlı bulundukları üsten havalanan iki F-16 savaş uçağının gerçekleştirdiği eğitimden görüntüler yer aldı.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımızın Karadeniz’in uluslararası hava sahasında icra ettiği eğitim görevinden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N6lfeg6bz0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2025