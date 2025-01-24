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Gündem

MSB, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçaklarının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği eğitim görevinden görüntü paylaştı.

Utku Şimşek  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
MSB, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen eğitim uçuşundan görüntü paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip uçaklarımızın, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında icra ettiği eğitim görevinden görüntüler." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, bağlı bulundukları üsten havalanan iki F-16 savaş uçağının gerçekleştirdiği eğitimden görüntüler yer aldı.

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