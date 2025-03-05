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Gündem

MSB, kar nedeniyle mezrada mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar nedeniyle mezrada mahsur kalan ve 15 gündür haber alınamayan kişinin, askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
MSB, kar nedeniyle mezrada mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımıza ait T-70 helikopterimiz, yaşadığı mezrada mahsur kaldığı için 15 gündür haber alınamayan bir vatandaşımızı kurtararak Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, mahsur kalan kişinin helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

05.03.2025

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