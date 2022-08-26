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MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla web sayfası hazırladı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla web sayfası hazırlandı.

Ömer Olcay   | 26.08.2022
MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla web sayfası hazırladı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "www.msb.gov.tr/BuyukTaarruz" sayfasının ziyaret edilerek Büyük Taarruz için hazırlanan fotoğraf, video, tarihi yayınlar ile Büyük Taarruz Muharebe Alanı Haritası'na ulaşılabileceği belirtildi.

Sayfada yer alan Büyük Taarruz'un "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" başlıklı video da bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sultan Alparslan, 951 yıl önce kazanılan Malazgirt Zaferi ile bizlere Anadolu'yu yurt yaptı. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 100 yıl önce Büyük Taarruz ile Anadolu’nun ilelebet Türk yurdu olacağını dünyaya ilan etti." ifadeleri kullanıldı.

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MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla web sayfası hazırladı
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