Dolar
9.82
Euro
11.35
Altın
1,824.87
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,615.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir’de, KEK Protokolü ve anlaşmaların imza törenine katılıyor Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
logo
Gündem

MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişinin görüntülerinin yer aldığı duygusal bir video hazırladı.

Selma Kasap   | 10.11.2021
MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Daima Kalbimizdesin..." ifadesiyle yayınlanan videoda, Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete irtihal ettiği saat "09.05" gösteriliyor.

Büyük Önder'in 10 Kasım'da vefatı sonrasında ülkede yaşanan matemin anlatıldığı görüntülere yer verilen videoda, Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konulması, daha sonra büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlanmasına ilişkin süreç aktarılıyor.

Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenazenin önce TBMM önünde katafalka, sonrasında da çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulmasının anlatıldığı videoda, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den görüntülere de yer veriliyor.

Gencinden yaşlısına halkın Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e yoğun ziyaretinin aktarıldığı videoda, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin detaylar da görülüyor.

Büyük Önder'in kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nda söylediği "Yurttaşlarım. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir." sözleri de videoda yer alıyor.

Video, Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı." sözleriyle sona eriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Moderna, Kovid-19 aşısının 6-11 yaş grubunda kullanımı için AB'ye başvurdu
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

Benzer haberler

Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında KKTC'de anıldı

Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında KKTC'de anıldı

MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı

Emine Erdoğan'dan '10 Kasım' paylaşımı

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 10 Kasım mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar: Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli liderlerindendir

Milli Savunma Bakanı Akar: Atatürk, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli liderlerindendir