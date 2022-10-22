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MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK taarruz helikopterlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Barış Gündoğan   | 22.10.2022
MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, ATAK helikopterlerinin tatbikat görüntülerine yer verildi.

Gece ve gündüz görüntülerinin yanı sıra yaz ve kış aylarında gerçekleştirilen operasyon görüntüleri de videoda yer aldı. Videoda, ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.

MSB, "Saklandıkları deliklerde kendilerini güvende zanneden teröristler, yerli ve milli gücümüz ATAK helikopterlerinin sesini duyduğu anda kaçışın imkansız olduğunun farkına varır. En zorlu bölgelerde bile ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır." mesajını paylaştı.

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MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır
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