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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne’de Uzunköprü restorasyon çalışmalarını incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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MSB: 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verildi

MSB, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.

Utku Şimşek, Yusuf Soykan Bal  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
MSB: 3 disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" verildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

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