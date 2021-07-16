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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj uzmanlarına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Irak’tan Türkiye’ye gönderilmek istenen el yapımı patlayıcıları imal eden 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 16.07.2021
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde sabotaj uzmanlarına operasyon

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK terör örgütü kadrolarının etkisiz hale getirildiği sınır ötesinde yürütülen operasyonlar, örgütün sözde yöneticileri ile eylemci kadrolar arasında irtibatın kesilmesini sağladı.

Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, PKK'lı teröristler üzerindeki hakimiyetini kaybetti.

Saklandıkları mağaralar dışına adım atamayan sözde üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla eylem talimatları verdiği tespit edildi.

MİT tarafından, Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılmasının planlandığı belirlendi.

Yerleri tespit edilerek takibe alınan 2 terörist, 4 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlenen hava operasyonunda, beraberlerindeki patlayıcılarla etkisiz hale getirildi.

2018'de Irak'a geçen Yıldızer'in, PKK’nın Türkiye’ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri aldığı tespit edildi.

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