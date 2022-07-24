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MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cankut Taşdan   | 24.07.2022
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi
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